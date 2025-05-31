السبت 31 مايو 2025
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انهيار جزئي بعقارات وتحطم وغرق سيارات، خسائر الإسكندرية من التقلبات الجوية في ساعتين (صور)

خسائر التقلبات الجوية،
خسائر التقلبات الجوية، فيتو

طقس الإسكندرية، تسببت التقلبات الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار وبرق ورعد، في بعض الأحيان، في خسائر مادية كبيرة خلال أقل من ساعتين.

وشهدت المحافظة، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سبورتنج وتحطم عدة سيارات بسبب الأمطار.

كما غرق نفق سيدي بشر في مياه الأمطار الغزيرة وتحول إلى اللون الأبيض بسبب الثلوج التي تساقطت وأغرقته، كما غرقت عدة سيارات في النفق.

وتطايرت لوحات إعلانات بطريق الكورنيش، وانفجار مواسير صرف ومياه في منطقة ٤٥، وسط استغاثات المواطنين بسبب غرق الشوارع في مياه الأمطار.


كما هرب رواد الكافيهات على كورنيش، الإسكندرية بعد أن أغرقتهم مياه الأمطار داخل الكافيهات، وتحطمت واجهات الكافيهات وزجاجها على البحر وتعطل عدد من السيارات في الشوارع 
ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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