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برق ورعد، أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ (فيديو وصور)

أمطار غزيرة بشكل
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية، فيتو
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شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، رعدًا وبرقًا وأمطارًا، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (1)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (1)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (2)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (2)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (3)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (3)

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (4)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (4)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (5)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (5)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (6)
أمطار غزيرة بشكل مفاجئ تضرب محافظة الإسكندرية (6)


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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