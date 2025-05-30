الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

بن غفير وزير الأمن
بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف

قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار ‏بن غفير اليوم الجمعة إن الوقت حان  للدخول بكامل القوة إلى قطاع غزة.

نتنياهو يزعم تحقيق إنجازات تاريخية بالشرق الأوسط

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن حكومته "غيرت وجه الشرق الأوسط"، في تصريحات مثيرة للجدل تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للعدوان المستمر على قطاع غزة وتصاعد التوتر في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقال نتنياهو في كلمة: "المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات، ولكن منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت الآن في عدة جبهات".

وأضاف: “خلقنا واقعا جديدا في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما، وأحبطنا تهديد اقتحام حزب الله للبلدات الشمالية، كما عززنا دور إسرائيل بصفتها قوة عظمى إقليمية”، وذلك على حد قوله.

الضغط العسكري على حماس

وأشار نتنياهو إلى ما وصفه بـ"إنجازات كبيرة على سبع جبهات"، مضيفا أن "الضغط العسكري على حماس أدى إلى إعادة 197 من المختطفين من غزة"، لكنه أقر بأن "ما زال هناك 20 مختطفا أحياء في غزة، و28 آخرين قد فارقوا الحياة".

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قطاع غزة غزة بن غفير نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي حماس

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