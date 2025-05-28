رغم تصاعد الانتقادات، نتنياهو يزعم تحقيق إنجازات تاريخية بالشرق الأوسط

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حكومته "غيرت وجه الشرق الأوسط"، في تصريحات مثيرة للجدل تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية للعدوان المستمر على قطاع غزة وتصاعد التوتر في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وقال نتنياهو في كلمة: "المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات، ولكن منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت الآن في عدة جبهات".

وأضاف: "خلقنا واقعا جديدا في لبنان لم يحدث منذ 50 عاما، وأحبطنا تهديد اقتحام حزب الله للبلدات الشمالية، كما عززنا دور إسرائيل بصفتها قوة عظمى إقليمية".

وأشار نتنياهو إلى ما وصفه بـ"إنجازات كبيرة على سبع جبهات"، مضيفا أن "الضغط العسكري على حماس أدى إلى إعادة 197 من المختطفين من غزة"، لكنه أقر بأن "ما زال هناك 20 مختطفا أحياء في غزة، و28 آخرين قد فارقوا الحياة".

غزة على حافة كارثة صحية

في المقابل، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيرًا خطيرًا من كارثة صحية تلوح في الأفق، بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لغالبية محطات الأوكسجين الحيوية داخل المستشفيات خلال اجتياحه المتواصل للقطاع.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء إن "25 محطة أوكسجين من أصل 34 تم تدميرها بالكامل"، وأكدت أن "9 محطات فقط تعمل بشكل جزئي ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المرضى، خاصة في أقسام العناية المكثفة ومرضى الجهاز التنفسي".

وأضاف البيان: "نحذر من كارثة تهدد الرعاية الطبية في القطاع، إذا توقف أو تعطل ما تبقى من محطات الأوكسجين"، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يعرض حياة آلاف المرضى للخطر الفوري.

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