قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن إنكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة تشكل خطرا على العالم وعلى منظومة القوانين.

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية

ودعت حماس في بيانها الصادر اليوم، المؤسسات القضائية الدولية لتوثيق تصريحات نتنياهو الإجرامية واستكمال إجراءات محاسبة الكيان الفاشي.

ويأتي ذلك في ظل الانتقادات الموجهة لآلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وفي هذا السياق قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني: إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في قطاع غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع.

الأونروا تنتقد نظام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

وأضاف لازاريني: الوضع المالي للأونروا مزر ويحتاج بشكل عاجل إلى الدعم لمواصلة العمليات بعد الشهر المقبل.



وتابع: حصر توزيع المساعدات في 3 أو 4 نقاط يجبر سكان غزة على النزوح، في حين كنا نوزع من خلال 400 نقطة.

واستطرد: أن 310 من موظفي الأونروا قتلوا خلال الحرب في غزة.



وأكد فيليب لازاريني، أن معظم مناطق القطاع تخضع لأوامر الإخلاء العسكري ما يجعل سكان غزة محصورين في منطقة صغيرة.

ومن المقرر أن تشرف شركات أمريكية على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

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