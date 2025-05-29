يترقب العالم كلمة ترامب لإعلانها رسميا، بنود وثيقة ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة (صور)

أظهرت وثيقة مسودة الاتفاق المحتمل بين حماس وإسرائيل للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الوسطاء سيضمنون استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل.

تفاصيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها موقع "العربية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضمن التزام إسرائيل.

كما تنص على إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار.

توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء الهدنة

وبحسب الوثيقة، سيتم توثيق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق.

وفي اليوم الأول من الهدنة، ستبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار، فيما ستقدم حماس في اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفق المصدر ذاته.

وحسب وثيقة ويتكوف، سيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، أما تسليم الأسرى فسيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية.

تفاصيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

مقترح ويتكوف، فيتو

مقترح ويتكوف، فيتو

ترامب يعلن عن هدنة بين حماس وإسرائيل في غضون ساعات

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نقلت قناة العربية عن مصادر قولها: إن حماس وإسرائيل توافقتا على هدنة لـ60 يوما.

مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار

في حين أعرب البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة حتى يعود جميع الرهائن، مؤكدا أن المحادثات مستمرة ولا علم لنا بموافقة حماس.

وأكد مصدر قيادي في حمــاس، أنه ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح

وقالت حركة حماس، في بيان صادر عنها: "إنها تسلمت من الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد، وإنها تدرسه بمسئولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو قال خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

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