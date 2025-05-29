إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمان، حماس تكشف تفاصيل مقترح ويتكوف

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيعمل على إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثمان نصفهم باليوم الأول والنصف الآخر باليوم الـ7.

إدخال المساعدات خلال وقف النار

و‌قالت الحركة الفلسطينية: إن المقترح يقضي إدخال المساعدات خلال وقف النار بآليات متعددة بالإضافة الي إنسحاب قوات الإحتلال الاسرائيلي إلى خطوط انسحاب يُتفق عليها.

إطلاق سراح 125 أسيرا محكومين مؤبد

‌‏كما أشارت حماس إلى أن مقترح ويتكوف يقضي بإطلاق سراح 125 أسيرا محكومين مؤبد و1111 أسير من غزة بعد 7 أكتوبر و180 جثمان فلسطيني.

و‌بينت ‏حماس أن مقترح ويتكوف ينص على استمرار وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.

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