للمطالبة بصفقة أسرى، إسرائيليون يقتحمون حزب الليكود ويسيطرون على مكتب نتنياهو (فيديو)

اقتحم متظاهرون في الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقر حزب الليكود فى تل أبيب، وأعلنوا الاعتصام داخله.

اعتصام متظاهرين داخل حزب الليكود فى تل أبيب

وحسب ما نقلت القناة ١٢ العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، تحاول إخراج نحو 100 متظاهر يعتصمون داخل مقر حزب الليكود بتل أبيب.

وفى التفاصيل، اقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء الأربعاء، مقر حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، احتجاجا على عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية فى غزة.

@nws.report חברת הכנסת נעמה לזימי מנצלת את החסינות שלה ומכשילה שוטרים בעת ניסיונות לאכוף את הסדר בהפגנה לא חוקית בתל אביב, זאת תוך כדי קריאות גנאי קשות מצד הצוות שלה לשוטרים מדובר בהפגנה בלתי חוקית של מפירי סדר ברחוב המלך ג'ורג' בת"א והשלכת זיקוק לעבר שוטר שפונה לקבלת טיפול רפואי, נעצרו 5 מפירי סדר. משטרת ישראל נמסר: "לצערנו הרב הערב שוב אנו רואים קומץ של מפגינים שהחלו בהפגנה בלתי חוקית, תוך הפרת הסדר ואלימות שהופנתה כלפי השוטרים שפעלו לשמור על הסדר הציבורי. בתוך כך, מפירי הסדר שלא נשמעו להוראות השוטרים וביניהם חברת כנסת, ניסו להיכנס למתחם מצודת זאב והשחיטו את המקום בגרפיטי, הפורעים נבלמו על ידי השוטרים". קרדיט: רץ ברשת לפי סעיף 27א' | אנו מכבדים זכויות יוצרים לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים, לכן אם זיהיתם יצירה שלכם, אנא צרו עמנו קשר למתן קרדיט בדוא"ל: CONTACT@NWS.REPORT ♬ Epic - Leonardo Travensoli

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن متظاهرين يطالبون بصفقة لإطلاق سراح الأسرى، اقتحموا مبنى “قلعة زئيف” في تل أبيب وربطوا أنفسهم أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بمناسبة مرور 600 يوم على اندلاع الحرب على غزة.

يشار إلى أن مقر حزب الليكود الحاكم يقع في الطابق الحادي عشر من مبنى “قلعة زئيف”.

متظاهرون فى الاحتلال يغلقون الشوارع للمطالبة بصفقة أسرى

فيما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “عشرات المتظاهرين أغلقو شارع الملك جورج في تل أبيب خلال مسيرة باتجاه ساحة المختطفين -الأسرى-”.

وتابعت: “في الوقت نفسه، أغلق مئات المتظاهرين شارع بجن قرب مبنى وزارة الدفاع، ودخلت مجموعة منهم مبنى قلعة زئيف”.

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