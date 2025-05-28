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خارج الحدود

للمطالبة بصفقة أسرى، إسرائيليون يقتحمون حزب الليكود ويسيطرون على مكتب نتنياهو (فيديو)

اقتحام حزب الليكود،
اقتحام حزب الليكود، فيتو

اقتحم متظاهرون في الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقر حزب الليكود فى تل أبيب، وأعلنوا الاعتصام داخله.

 

اعتصام متظاهرين داخل حزب الليكود فى تل أبيب

وحسب ما نقلت القناة ١٢ العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية، تحاول إخراج نحو 100 متظاهر يعتصمون داخل مقر حزب الليكود بتل أبيب.

وفى التفاصيل، اقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء الأربعاء، مقر حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، احتجاجا على عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية فى غزة.

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وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن متظاهرين يطالبون بصفقة لإطلاق سراح الأسرى، اقتحموا مبنى “قلعة زئيف” في تل أبيب وربطوا أنفسهم أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بمناسبة مرور 600 يوم على اندلاع الحرب على غزة.

يشار إلى أن مقر حزب الليكود الحاكم يقع في الطابق الحادي عشر من مبنى “قلعة زئيف”.

متظاهرون فى الاحتلال يغلقون الشوارع للمطالبة بصفقة أسرى

فيما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “عشرات المتظاهرين أغلقو شارع الملك جورج في تل أبيب خلال مسيرة باتجاه ساحة المختطفين -الأسرى-”.

وتابعت: “في الوقت نفسه، أغلق مئات المتظاهرين شارع بجن قرب مبنى وزارة الدفاع، ودخلت مجموعة منهم مبنى قلعة زئيف”.

انطلاق مظاهرات في تل أبيب بعد التصديق على توسيع العملية العسكرية بغزة

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإعادة المحتجزين

 

 

 

 

 

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