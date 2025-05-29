ترامب يعلن عن هدنة بين حماس وإسرائيل في غضون ساعات

نقلت قناة العربية عن مصادر قولها: إن حماس وإسرائيل توافقتا على هدنة لـ60 يوما.

مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار

في حين أعرب البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة حتى يعود جميع الرهائن، مؤكدا أن المحادثات مستمرة ولا علم لنا بموافقة حماس.

وأكد مصدر قيادي في حمــاس، أنه ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح

و قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها: "إنها تسلمت من الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد، وإنها تدرسه بمسئولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو قال خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

وبالأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يتعين على الأطراف فى غزة، الموافقة على وثيقة الشروط الجديدة التى قدمها المبعوث ستيف ويتكوف.

ويتكوف يقدم وثيقة شروط جديد حول وقف حرب غزة

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نحن على وشك إرسال ورقة ورقة شروط جديدة لـ وقف إطلاق النار فى غزة، ربما يتم تسليمها اليوم.

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