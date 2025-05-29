حماس: تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسئولية

قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس : "إنها تسلمت من الوسطاء مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الجديد، وإنها تدرسه بمسئولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

مقترح المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو قال خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

وبالأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، يتعين على الأطراف فى غزة، الموافقة على وثيقة الشروط الجديدة التى قدمها المبعوث ستيف ويتكوف.

ويتكوف يقدم وثيقة شروط جديد حول وقف حرب غزة

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، نحن على وشك إرسال ورقة ورقة شروط جديدة لـ وقف إطلاق النار فى غزة، ربما يتم تسليمها اليوم.

حماس تعلن التوصل إلى اتفاق مع ستيف ويتكوف

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف "على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

وقالت حماس في بيان، إن "الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء".

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