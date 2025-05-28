رسالة من العاهل السعودي إلى الرئيس الإثيوبي، اعرف التفاصيل

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة تهنئة، إلى الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

برقية تهنئة من الملك سلمان إلى أثيوبيا

وعبر الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق باستمرار التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس تايي أتسكي سيلاسي، رئيس إثيوبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

السعودية لـ أثيوبيا: نتمنى لكم مزيد من التقدم

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالمزيد من التقدم والازدهار.

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