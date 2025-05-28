الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة من العاهل السعودي إلى الرئيس الإثيوبي، اعرف التفاصيل

الملك سلمان، فيتو
الملك سلمان، فيتو

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة تهنئة، إلى الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

برقية تهنئة من الملك سلمان إلى أثيوبيا 

وعبر الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق باستمرار التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد  السعودي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس تايي أتسكي سيلاسي، رئيس إثيوبيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

السعودية لـ أثيوبيا: نتمنى لكم مزيد من التقدم 

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالمزيد من التقدم والازدهار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اثيوبيا إثيوبيا الفيدرالية الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا

مواد متعلقة

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة

لزيادة الضغط على مصر، أهداف زيارة وزير خارجية إسرائيل برفقة وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا

الأكثر قراءة

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

مصدر باتحاد الكرة يكشف أسباب جديدة لعدم تأجيل موعد نهائي كأس مصر

بعد استدعاء عمرو أديب، النيابة تتحفظ على مقاطع فيديو طبيبة كفر الدوار

أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية