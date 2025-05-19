إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة

غلق بوابات سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تعنت إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة، مؤكدًا أن إثيوبيا لا تزال تؤخر فتح بوابات المفيض، برغم التشغيل الضعيف للتوربينات، والتي تعاني من مشاكل فنية في التركيب والتشغيل.

إثيوبيا تؤخر فتح بوابات مفيض سد النهضة

وأكد الدكتور عباس شراقي أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حجم المخزون من المياه في سد النهضة وبحيرته، والتي انخفضت بشكل ضئيل نحو 4 مليارات متر مكعب فقط منذ 8 أشهر، أما البحيرة فانخفضت بنحو 2 متر فقط.

كما كشف عباس شراقي عن سر تأخير إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة، برغم من عدم قدرة التوربينات في تمرير المياه الزائدة في سد النهضة وبحيرته، مؤكدًا أن إثيوبيا تأمل في حل أزمة ومشكلة التوربينات لديها، وخاصة أن معظمها متوقف عن العمل، وخاصة مع الاقتراب من موسم الفيضان.

الأقمار الصناعية تظهر حجم تدفق المياه من سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن إغلاق إثيوبيا لبوابات مفيض سد النهضة: "مازالت إثيوبيا تؤخر فتح بوابات مفيض سد النهضة حتى الآن، رغم التشغيل الضعيف لبعض التوربينات التى تواجه مشاكل فنية فى التركيب أو التشغيل بالإضافة إلى عدم جاهزية أو وجود شبكة نقل للكهرباء".

الصور أظهرت قلة تدفق المياه من سد النهضة

وأضاف عباس شراقي: "ويتضح ذلك من خلال الصور الفضائية التى تظهر حجم المخزون الذى انحفض قليلًا بمقدار 4 مليارات متر مكعب منذ 5 سبتمبر 2024، بعد انخفاض منسوب البحيرة بحوالى 2 م، ووصله إلى 636 متر فوق سطح البحر بإجمالى تخزين 56 مليار متر مكعب".

إثيوبيا تتعنت في تمرير المياه من سد النهضة، فيتو

وأكد شراقي أن الأمطار الخفيفة بدأت وسوف تزيد، قائلًا: "بدأت الأمطار الخفيفة مع بداية الشهر الجارى فى حوض النيل الأزرق بمعدل إيراد يومى عند سد النهضة بأكثر من 20 مليون م3، سوف تزيد إلى 60 مليون متر مكعب/ يوم بعد أسبوعين، وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل هطول الأمطار حول المتوسط أو أكثر قليلًا".

وكشف عباس شراقي سر تأخير إثيوبيا لفتح بوابات التصريف، فقال: "يعود التأخير فى فتح بوابات التصريف أملًا فى أن ينفخ الله فى صورة التوربينات وتشتغل، وأيضًا إلى عدم تصديق حقيقة التصريف الإجبارى، كلما اقتربنا من موسم الأمطار دون استفادة حقيقة بالمياه التى عانت إثيوبيا كثيرًا وخاضت فى سبيل تخزينها جولات عديدة من التوتر مع مصر والسودان على الأقل خلال سنوات التخزين الخمس، فهل بعد كل ذلك تُصرف المياه بهذا الشكل! حفظ الله مصر".

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