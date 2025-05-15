على غرار إسرائيل، ترامب يوقع قرار إنشاء القبة الذهبية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وقع قرارا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.

قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر

وتحدث ترامب من قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، خلال زيارته الخليجية التي شملت أيضا السعودية قبل أن يتوجه إلى الإمارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، موجها حديثه للجنود، أنه سيرصد ميزانية للجيش "هي الأضخم على الإطلاق"، متفاخرا بأن الولايات المتحدة "لديها أقوى جيش في العالم".

وتوعد ترامب بتوجيه "ضربة قاضية" لأعداء الولايات المتحدة، قائلا: "أولويتي إنهاء النزاعات لكن لن أتردد باستخدام القوة للدفاع عن الشركاء".

إنشاء نظام دفاع جوي للولايات المتحدة

في وقت سابق من العام الجاري، قال ترامب إنه يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع جوي للولايات المتحدة على غرار "القبة الحديدية"، التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي تزامن مع تولي وزير الدفاع الجديد في إدارته بيت هيجسيث منصبه: "نحن بحاجة إلى البدء على الفور بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن درع الدفاع الصاروخي الذي يحمل اسم "الجيل القادم"، من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة من الصواريخ البالستية وتلك الأسرع من الصوت والصواريخ المجنحة، وغيرها من الهجمات الجوية المتطورة.

نظام الدفاع الذي ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إنشائه ونشره

ورغم عدم استخدام أي أسلحة من هذا النوع ضد الولايات المتحدة في العصر الحديث، فإن الفكرة مستوحاة من نظام الدفاع الذي ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إنشائه ونشره، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأثناء حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء "قبة لا يمكن اختراقها" لحماية الولايات المتحدة من الهجمات.

ولاحقا تحدث وزير الدفاع الأمريكي عن الأمر التنفيذي، قائلا: "هناك المزيد من الأوامر التنفيذية المقبلة التي ندعمها بالكامل"، مؤكدا أن من بينها "القبة الحديدية لأميركا".

ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن النظام الجديد "سيصنع بالكامل في الولايات المتحدة".

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