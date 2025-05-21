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خارج الحدود

بـتكلفة 175 مليار دولار، ترامب يكشف تفاصيل "القبة الذهبية"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدًا من التفاصيل عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم "القبة الذهبية" (Golden Dome)، من المتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية ولايته الحالية.


وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب إن مشروع "القبة الذهبية" يأتي بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ175 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقترح في الكونجرس سيتضمن تخصيص 25 مليار دولار كتمويل مباشر للمنظومة.

وأكد ترامب أن المنظومة الجديدة ستعتمد على "تكنولوجيا فضائية لاعتراض التهديدات" وأنه تم اختيار الهيكل المعماري المناسب لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن "التكنولوجيا الأمريكية تفوق في تطورها نظيرتها الإسرائيلية"، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة "قدَّمت دعمًا كبيرًا لتطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الجنرال مايكل جوتلاين، أحد كبار قادة قوات الفضاء الأمريكية، سيتولى قيادة مشروع "القبة الذهبية"، المنظومة الدفاعية الجديدة التي تطورها الولايات المتحدة بهدف توفير حماية شاملة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز المتقدمة.

وأكد ترامب أن كندا تواصلت مع واشنطن وأبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع، قائلًا: "يريدون الحماية أيضًا، وكما هو معتاد، نحن نساعد كندا".

وأوضح ترامب أن تصميم "القبة الذهبية" سيتكامل مع قدرات الدفاع الحالية، مضيفًا: "المنظومة ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى بقاع الأرض، أو حتى من الفضاء. سيكون لدينا أفضل نظام على الإطلاق."

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قدرات الردع الدفاعي الأمريكي، مؤكدًا أن "القبة الذهبية" ستمنح الولايات المتحدة وحلفاءها مظلة حماية متقدمة ضد أي تهديدات استراتيجية مستقبلية.

وقال إن كل شيء في "القبة الذهبية" سيكون مصنوعا في أمريكا.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بتأكيد أن المشروع يمثل "قفزة إستراتيجية في قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكي والعالمي".

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