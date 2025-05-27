إخماد حريق اندلع داخل مطعم شهير للوجبات السريعة في مصر الجديدة

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، داخل مطبخ أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين والمارة، وهرعت على الفور فرق الأطفاء للتدخل السريع لإخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

حريق بمطعم وجبات سريعة

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مطعم وجبات سريعة ضمن عقار، بشارع غرناطة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص أن النيران اندلعت داخل مطبخ المطعم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يتسع نطاقه ويمتد إلى باقى أجزاء العقار.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات داخل المطبخ دون وقوع إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ معاينة الموقع من قبل رجال الحماية المدنية لمعرفة أسباب الحريق.

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