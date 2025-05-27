الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة التتويج، النحاس يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام فاركو غدا في الدوري

الأهلي
الأهلي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس الدفع بـ أشرف داري مدافع الفريق في التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات الدوري الممتاز. 

وغاب داري عن المشاركة بشكل أساسي في المباريات الأخيرة مع الأهلي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي أشرف داري عماد النحاس فاركو الدوري الممتاز

مواد متعلقة

كشف حساب أكرم توفيق مع الأهلي قبل مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر

أرقام وبطولات رامي ربيعة مع الأهلي بعد اقتراب رحيله عن الفريق

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجه لتعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

تغيير في الجبهة اليسرى لـ الأهلي أمام فاركو في الدوري

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

210 جنيهات للكيلو القائم، أسعار الخراف في سوق السيدة زينب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك دعاء محدد في المبيت بمزدلفة؟

علي جمعة: البخاري أعجوبة زمانه والسُّنة موثقة بسند صارم منذ الصحابة

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية