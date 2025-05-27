أرقام وبطولات رامي ربيعة مع الأهلي بعد اقتراب رحيله عن الفريق

يودع النادي الأهلي رامي ربيعة لاعب الفريق غدا أمام فاركو بعد انتهاء عقده مع النادي والاستقرار على عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ومع قرار النادي بعدم تواجده في قائمة كأس العالم للأندية.

وتستعرض فيتو لكم كشف حساب رامي ربيعة مع الأهلي بعد رحيله المنتظر عن الفريق.

كشف حساب رامي ربيعة مع الأهلي

ويعد رامي ربيعة من أبناء قطاع ناشئي الأهلي حيث بدأ مسيرته داخل القلعة الحمراء من عام 2003، حيث أن يتم تصعيده للفريق الأول فى 2010 على يد عبد العزيز عبد الشافى بعد توليه القيادة الفنية للأهلى.

وحصل رامي ربيعة مع الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز 9 مرات وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصري 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات وكأس السوبر الأفريقي 4 مرات ولقب لبطولة الكونفدرالية، ولقب كأس القارات الثلاثة.

وخلال مشوار رامي ربيعة مع الأهلي خاض رفقة الأحمر 337 مباراة في جميع البطولات نجح خلال في تسجيل 18 هدفا ونجح في صناعة 8 آخرين.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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