فك وتركيب الأهلى.. تقرير يوسف يطيح بـ 5 أجانب من قائمة الموسم الجديد.. والرواتب تثير أزمة بين النجوم.. تقرير يوسف يطيح بـ 5 أجانب من قائمة الموسم الجديد.. والرواتب تثير أزمة بين النجوم

شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة جمعت محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى الأهلى رفقة عماد النحاس المدير الفنى المؤقت للفريق ومحمد شوقى المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من أجل الوقوف على ملامح قائمة الموسم الجديد وتحديد ايضا اللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء، بجانب الوقوف على ملف اللاعبين الأجانب، خاصة وأن الأهلى يمتلك 9 لاعبين فى قائمته، ويحق له قيد 5 لاعبين فقط فوق السن، و3 لاعبين تحت السن، وهو ما دفع مسئولى الأهلى للتواصل مع اتحاد الكرة من أجل إقناعه بزيادة عدد اللاعبين المحترفين إلى 6 لاعبين حيث يبقى هذا الأمر محل دراسة حتى الآن.

فيتو توصلت إلى ملامح قائمة الراحلين عن النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفي، حيث يعتزم مسئولو الأهلى إقامة مذبحة فنية كروية بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين وفقا لما تستعرضه السطور التالية.

البداية مع حراسة المرمى حيث ينوى الأهلى رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق، بعد إنهاء الاتفاق مع محمد سيحا حارس المقاولون العرب المعار إلى حرس الحدود، حيث أتم النادى الأهلى كافة الاتفاقات الخاصة بضم اللاعب لمدة 5 مواسم.

كما استقر النادى الأهلى على رحيل خالد عبد الفتاح، وكريم نيدفيد الذى لم يقدم أوراق اعتماده على مدار الموسم المنقضى، كما ينوى الأهلى إعارة عمر الساعى الذى تعاقد معه الأهلى فى بداية الموسم الحالى قادما من الإسماعيلى مقابل مليون دولار، بالإضافة إلى رحيل سمير محمد وحمزة عبد الكريم ثنائى فريق الشباب، وإعارتهما إلى أحد أندية الدورى الممتاز.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب استقر النادى الأهلى على عدم تجديد تعاقد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب حاجة اللاعب لمتسع من الوقت لاستعادة مستواه السابق.

وعلى صعيد الجبهة اليسرى ايضا سيتم الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء المغربى يحيى عطية الله لاعب الفريق، الذى سيعود إلى سوتشى الروسى مجددا، بعد انتهاء إعارته إلى الأهلى والتى لم تكن مؤثرة بالشكل المنشود.

الأهلى قرر أيضا- وفقًا لمصادرنا داخل القلعة الحمراء- الاستغناء عن خدمات محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق المعار إلى صفاقسى التونسي، حيث سيعرض الأهلى اللاعب للبيع فى الميركاتو الصيفي، وحال وصول عرض مغرٍ له للحصول على خدماته معارا لن يمانع الأهلي، ولكن بشرط ألا يتحمل قيمة اى مستحقات من راتبه السنوي.

ويدخل ضمن قائمة الراحلين ايضا المغربى رضا سليم لاعب الأهلى الذى يعانى من الإصابة فى الركبة، وتم رفع اسمه بالفعل من قائمة الفريق فى الميركاتو الشتوى الماضى، وذلك بسبب عدم الحاجة إلى جهوده ومع حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة مستواه الفنى والبدنى، ومن ثم ينتظر النادى الأهلى إعارة اللاعب أو بيعه فى الميركاتو الصيفى القادم واستمرار عدم قيده فى قائمة الفريق.

الأهلى أيضا بصدد إعادة إعارة المالى إليو ديانج لاعب الفريق أو عرضه للبيع، حال وصول عرض مميز له عربيا خاصة بعد تألقه مؤخرا مع الخلود السعودي، وينتهى عقد إليو ديانج مع الخلود السعودى فى 30 يونيو المقبل، ومن ثم سيبقى اللاعب خارج الحسابات الفنية، خاصة وأن اللاعب بدوره يرفض فكرة الجلوس احتياطيا، ومع وجود تخمة عددية فى لاعبى متوسط الميدان، سواء إمام عاشور أو مروان عطية أو أحمد رضا أو الوافد الجديد محمد على بن رمضان، بجانب محمد مجدى أفشة ستكون فرص استمرار إليو ديانج ضعيفة للغاية.

الأهلى استقر ايضا على عدم استعادة خدمات أحمد عبد القادر لاعب الفريق الذى انتهت إعارته مع قطر القطري.

كما يبقى قرار عدم تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق فى مقدمة أولويات النادى الأهلى أيضا فى ظل التخمة العددية المنتظرة فى مركز الوسط المدافع، خاصة بعد انهاء التعاقد مع التونسى محمد على بن رمضان وسيترك النادى الأهلى للاعب المخضرم القرار فى إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

وقالت مصادر أيضا إن النادى الأهلى يتحرك أيضا من أجل حسم استعادة حمدى فتحى لاعب الفريق المتواجد حاليا مع نادى الوكرة القطرى بشكل نهائى، وعدم الاكتفاء باستعادة اللاعب فقط على سبيل الإعارة فى منافسات كاس العالم للأندية.

ومن ناحية أخرى تشهد غرفة خلع ملابس الأهلى حالة من الغليان، بسبب رغبة البعض فى تعديل رواتبهم السنوية، فى ظل ارتفاع أسعار السوق من جانب، ومع التعاقدات الجديدة والأرقام الفلكية التى يحصل عليها لاعبو الأهلى الجدد، سواء زيزو أو تريزيجيه أو محمد على بن رمضان، كما لعب تعديل عقد الشناوى بعد موافقته على التجديد بأرقام سابقة ليتساوى مع لاعبى الفئة الأولي، وأيضا تمسك رامى ربيعة مدافع الفريق بالحصول على أرقام مالية تصل أضعاف ما يحصل عليه بعض اللاعبين الذين يتواجدون فى تشكيل الفريق دورا فى مطالبة البعض بالحصول على أرقام مالية جديدة، وهو ما أثار غضب مسئولى الأهلى الذى يحاولون إحكام السيطرة مبكرا على غرفة ملابس الفريق الأول، بعد الطفرة المالية التى شهدتها أرقام رواتب اللاعبين فى الفترة الماضية.

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