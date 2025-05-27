الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

كشف حساب أكرم توفيق مع الأهلي قبل مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر

أكرم توفيق
أكرم توفيق

تأكد رحيل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام فاركو غدا، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي والاستقرار على عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ومع قرار النادي بعدم تواجده في قائمة كأس العالم للأندية. 

وتستعرض فيتو لكم كشف حساب أكرم توفيق مع الأهلي بعد رحيله المنتظر عن الفريق.

 

كشف حساب أكرم توفيق  مع الأهلي 

وخلال مشوار أكرم توفيق مع الأهلي خاض رفقة الأحمر 144 مباراة في جميع البطولات نجح خلال في تسجيل 3 أهداف ونجح في صناعة 7 آخرين. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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عماد النحاس الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري فاركو بيراميدز

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