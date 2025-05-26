قبل اجتماع اليوم، تعرف على سبب تأجيل تشكيل لجان مجلس الصحفيين

يجتمع اليوم الإثنين، مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لتشكيل هيئة المكتب ولجان، بعدما تقرر تأجيل الاجتماع الأول الذي انعقد الأربعاء الماضي، نزولا على رغبة 5 من الأعضاء الذين انسحبوا وطالب بتأجيل تشكيل اللجان للنقاش، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس في تشكيله الجديد، بعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وأسباب تأجيل تشكيل اللجان وهيئة المكتب، وانسحاب ٥ من الأعضاء.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»، إنه تم التوافق بشكل ودي على أن يستمر الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، في منصب السكرتير العام، وأن يتولى الكاتب الصحفي هشام يونس، أمانة الصندوق، الذي اعترض في بداية الأمر رغبةً منه في الاستمرار في رئاسة لجنة القيد، وبالتالي الاستمرار في وكالة المجلس، إلا أنه وافق نزولا على رغبة الجميع، وللحفاظ على حالة التوافق بين أعضاء المجلس.

وتابعت المصادر أن كلا من الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، طالب بالاستمرار في لجنة التدريب، ومحمد الجارحي، رئيسًا للرعاية الصحية، ومحمود كامل في اللجنة الثقافية، رغبةً منهم في استكمال ما بدأوه خلال العامين الماضيين.

وأضافت المصادر، أنه في مقابل اللجان الثلاث، طلب الأعضاء الباقون، الحصول على مناصب في هيئة المكتب وهي: "أمانة الصندوق والوكيلان".

وأشارت المصادر إلى أن النقيب خالد البلشي طالب اللجوء للتصويت، على هيئة المكتب واللجان، حتي لا تتعطل مصالح الجمعية العمومية، وهو ما اعترض عليه الأعضاء: “محمد شبانة، وعبد الرءوف خليفة، وأيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف”، مطالبين بإعطائهم فرصة للنقاش، وانسحبوا من الاجتماع.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025م، نزولا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.