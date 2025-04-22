الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في شوارع الإسماعيلية

القبض على سائق سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون  أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من الاحكام الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائي للمقاهي سرقة تيار كهربائى للعقارات

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في شوارع الإسماعيلية

القبض على سائق سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس

الأمن يكشف ملابسات إصابة سيدة دهسها "توك توك" بالغربية وضبط المتهم

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

حقيقة تعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات بسبب اعتراضهم على إجراءات التفتيش

تعاملات بـ 23 مليون جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط 10 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 34 مليون جنيه فى جنوب سيناء
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز

ترامب يستقبل مليارديرا إماراتيا يعتزم ضخ استثمارات بـ 20 مليار دولار في أمريكا

الداخلية تضبط المتهم بواقعة دهس مواطن عمدًا بحلوان وتكشف الملابسات

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

بدءا من الجمعة المقبل، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف مايو المقبل

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 اتهامات تواجه عصابة استغلال سيارات المعاقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

تفسير رؤية سماع الزغاريد في المنام وعلاقته بقدوم الفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية