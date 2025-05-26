قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم بمقر النادي ‏بالجزيرة، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة أمريكا في جمهورية مصر العربية، ووفدًا ‏من السفارة، ضم كلًّا من جينا كابريرا المتحدثة الرسمية باسم السفارة، وكريس ديجي ‏مساعد المتحدث، وأحمد لطفي من المكتب الصحفي للسفارة.‏

حضر مراسم الزيارة من النادي كلٌّ من: المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس ‏النادي «أمين الصندوق»، ومحمد الغزاوي ومحمد سراج ومهند مجدي، أعضاء المجلس، ‏والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس ‏الإدارة، ونيرة علي مديرة عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.‏

تأتي الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون قبل سفر بعثة فريق الكرة بالنادي إلى الولايات ‏المتحدة مطلع الشهر المقبل، للمشاركة التاريخية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي ستقام هناك.‏

ورحب الخطيب بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، وأكد على تقدير مجلس ‏إدارة النادي لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة ‏للمشاركة في مونديال الأندية. كما أكد رئيس النادي على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من ‏تعاون من السفارة الأمريكية والاستعداد للتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي ‏الأهلي والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للأهلي في هذا الحدث ‏الرياضي العالمي.‏

ومن جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن بالغ سعادتها بوجودها داخل الأهلي، وأكدت ‏على أن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة لحظة تاريخية في العلاقات ‏الرياضية بين مصر وأمريكا، وتمنت التوفيق للجميع.

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وفي ختام الزيارة حرص الخطيب على إهداء السفيرة الأمريكية قميص وعلم ‏النادي والهدايا التذكارية التي تحمل شعار الأهلي، كما أهدت السفيرة قميصًا للكابتن ‏الخطيب يحمل اسمه «بيبو» وهدية تذكارية خاصة من السفارة، ثم التُقطت الصور ‏الجماعية.‏

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم ك

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