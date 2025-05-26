بن رمضان يجري جلسة تصوير استعدادا لتقديمه لجمهور الأهلي

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يخضع بن رمضان لجلسة تصوير خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعداد برومو تقديم الصفقة لجماهير الأهلي، ثم يسافر اللاعب عقب تلك الجلسة لتونس لمدة يومين، على أن يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وكان محمد علي بن رمضان وصل إلى القاهرة أمس الأحد، قبل أن يخضع للكشف الطبي صباح اليوم، استعدادا لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.