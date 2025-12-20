مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة

18 حجم الخط

تقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول تشغيل قطارات خط الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، بما يشمل رحلات الذهاب والعودة، لتسهيل تخطيط السفر على الركاب، سواء عبر القطارات المكيفة أو الروسية والثالثة المكيفة.

رحلات القاهرة إلى الإسكندرية

تنطلق عدة قطارات مكيفة ومباشرة على مدار اليوم، يبدأ أولها بقطار رقم 903 في تمام السادسة صباحًا، يليه قطار 901 الساعة 8:10 صباحًا، ثم القطار المباشر 905 في التاسعة صباحًا، وتتواصل الرحلات حتى المساء بقطارات متعددة، من بينها 917 المباشر الساعة الثانية ظهرًا، و925 الساعة 5:10 مساءً، و931 في الثامنة والربع مساءً.

كما تشمل الرحلات قطارات روسية وثالثة مكيفة، مثل القطار الروسي 1203 الساعة 1:25 ظهرًا، والقطار 23 الساعة 4:30 عصرًا، إضافة إلى قطارات ثالثة مكيفة في فترات المساء.

رحلات الإسكندرية إلى القاهرة

تبدأ الحركة من الإسكندرية بقطار روسي تهوية رقم 8 في الساعة 5:10 صباحًا، ثم القطار المكيف 902 في السادسة صباحًا، والقطار المباشر 906 في السابعة صباحًا، وتتوزع باقي الرحلات على فترات اليوم، من بينها 912 في 11:30 صباحًا، و916 المباشر الساعة الثانية ظهرًا، و928 في الثالثة مساءً، حتى آخر الرحلات المسائية مثل القطار 930 في 8:10 مساءً والقطار الروسي 28 في 8:20 مساءً.

ويُنصح الركاب بالتأكد من مواعيد القطارات قبل السفر، مع الالتزام بالحضور المبكر إلى المحطات لضمان رحلة مريحة ومنتظمة.

