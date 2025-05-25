أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يواصل تحقيق المجد بأوروبا.. قرعة كأس العالم للناشئين وكأس العرب.. نهضة بركان بطلا للكونفدرالية.. الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

محمد صلاح، حصد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي جائزتي الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

أجريت اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.. وأسفرت عن المجموعات التالية.

انتهت مباراة الإسماعيلي والجونة بنتيجة 0/3 للدراويش، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

كشف مصدر داخل الأهلي أن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يصل إلى القاهرة غدًا، استعدادًا للعودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي.

قال مصدر خاص داخل النادي الأهلي: إن حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة والمعار إلى الأحمر، خاض تدريبات فردية اليوم الأحد داخل ملعب مختار التتش استعدادًا للعودة إلى صفوف الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية فقط.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن فكرة التعاقد مع ياسين مرعي مدافع نادي فاركو جاءت بناءً على رؤية وترشيح من محمد يوسف، المدير الرياضي للقلعة الحمراء، وذلك دون الاتفاق مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو المدرب المنتظر للنادي.

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

أقيمت اليوم الأحد قرعة منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تقام في قطر، في نسختها الثانية، وتبدأ في 1 ديسمبر، وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر.

نهائي الكونفدرالية، توج فريق نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان في زنجبار، في إياب نهائي البطولة.

يبحث نادي الزمالك تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، في ظل سعي الإدارة لتكوين فريق قوي ومتوازن قادر على المنافسة على جميع البطولات.

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