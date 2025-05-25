الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

ديانج يصل القاهرة غدا استعدادا للعودة لصفوف الأهلي

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف مصدر داخل الأهلي أن المالي  أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يصل إلى القاهرة غدًا، استعدادًا للعودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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اليو ديانج الأهلي النادي الأهلي الخلود السعودي ديانج فاركو

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