بترشيح يوسف، الأهلي ينهي اتفاقه مع هذا اللاعب دون الرجوع لـ ريفيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن فكرة التعاقد مع ياسين مرعي مدافع نادي فاركو جاءت بناءً على رؤية وترشيح من محمد يوسف، المدير الرياضي للقلعة الحمراء، وذلك دون الاتفاق مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو المدرب المنتظر للنادي.

وأكد المصدر أن ريفيرو كان يفضل ضم المدافع الجنوب أفريقي موبوكو مابوكازي مدافع نادي أورلاندو بايرتس، لكن النادي الجنوب أفريقي طلب مبلغًا تجاوز 2.5 مليون دولار، ما أدى إلى تعثر المفاوضات.

وبعد تعثر صفقة مابوكازي، تحرك محمد يوسف لإنهاء صفقة ياسين مرعي، لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي خلال الموم الجديد خاصة بعد الرحيل المنتظر لـ رامي ربيعة مدافع الفريق.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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