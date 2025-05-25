الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

بمشاركة مصر، تعرف على مجموعات بطولة كأس العرب 2025

كأس العرب
كأس العرب

أقيمت اليوم الأحد قرعة منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تقام في قطر، في نسختها الثانية، وتبدأ في 1 ديسمبر، وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر.

 

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

 وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:
قطر
تونس 
الفائز من مباراة سوريا  وجنوب السودان
الفائز من مباراة فلسطين وليبيا

المجموعة الثانية:
المغرب 
السعودية 
الفائز من مباراة عمان والصومال
الفائز من مباراة اليمن وجزر القمر

المجموعة الثالثة:

مصر 
الأردن 
الإمارات 
الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة:
الجزائر 
العراق 
الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي
الفائز من مباراة لبنان والسودان

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

وتقام أيضًا مع قرعة كأس العرب للمنتخبات، قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة منتخب مصر للناشئين التي تقام في قطر أيضًا.

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