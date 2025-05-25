بمشاركة مصر، تعرف على مجموعات بطولة كأس العرب 2025

أقيمت اليوم الأحد قرعة منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تقام في قطر، في نسختها الثانية، وتبدأ في 1 ديسمبر، وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:

قطر

تونس

الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان

الفائز من مباراة فلسطين وليبيا

المجموعة الثانية:

المغرب

السعودية

الفائز من مباراة عمان والصومال

الفائز من مباراة اليمن وجزر القمر

المجموعة الثالثة:

مصر

الأردن

الإمارات

الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر

العراق

الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي

الفائز من مباراة لبنان والسودان

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

وتقام أيضًا مع قرعة كأس العرب للمنتخبات، قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة منتخب مصر للناشئين التي تقام في قطر أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.