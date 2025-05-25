نهضة بركان بطلا لـ الكونفدرالية بعد التعادل مع سيمبا 1-1

نهائي الكونفدرالية، توج فريق نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان في زنجبار، في إياب نهائي البطولة.

نهضة بركان يتوج ببطولة كأس الكونفدرالية

وكتن نهضة بركان حقق فوزا غاليا في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين دون رد، بتوقيع لامين كامارا وأسامة المليوي في الدقيقتين 8 و14، ليتوج الفريق المغربي بلقب الكونفدرالية بمجموع اللقائين 3-1.

أهداف مباراة سيمبا ونهضة بركان

جاء هدف سيمبا عن طريق جوشوا موتال في الدقيقة 17، فيما تعادل نهضة بركان عن طريق سومايلا سيديبي في الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل نهضة بركان ضد سيمبا

في حراسة المرمى: منير المحمدي

في خط الدفاع: مامادو كامارا – إيسوفو دايو – عادل طاهف

في خط الوسط: أيوب خيري – أسامة المليوي – ياسين لبحيري – عماد رياحي – يوسف ميهري

في خط الهجوم: حمزة الموساوي

نهضة بركان يقترب من اللقب الثالث

وتوج نهضة بركان باللكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد تتويجه بلقبي 2020 و2022 فيما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك ويُعد الفريق من أكثر الأندية استقرارًا في البطولة بوصوله إلى النهائي للمرة الخامسة في آخر 7 نسخ.

وتويج نهضة بركان مؤخرًا بلقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه ويأمل في استكمال الثنائية المحلية والقارية.

وكان سيمبا يسعى لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه بعد أن حل وصيفًا في نسخة 1993 من كأس الاتحاد الأفريقي (الاسم السابق للبطولة) في محاولة لاستعادة أمجاد الماضي وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.

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