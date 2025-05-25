الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

بعد حصد الحذاء الذهبي، محمد صلاح يعادل إنجاز هنري في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. 

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

ليفربول ضد كريستال بالاس 

وتعادل فريق ليفربول، مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس بالدقيقة 9، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة 85.

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