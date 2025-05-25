الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

محمد صلاح الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي 2024-2025

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح، حصد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي جائزتي الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. 

محمد صلاح سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة ليحقق الحذاء الذهبي ويتربع على قائمة الأكثر صناعة.

وتعادل فريق ليفربول، مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس بالدقيقة 9، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة 85.

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس 

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وأندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز، ورايان جرافينبريتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، ولويس دياز، وكودي جاكبو.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏어한번의당 Exp L.F.C. أليسون فان دايك 5 كوناتي 7 دياز 8 سوبوسلاي صلاح 17 جونز 18 جاكبو 26 روبرتسون 38 جرافینبرخ 84 برادلي Chartere standart chartee البدلاء كيليهير نونيز جوميز إندو، إيليوت تسيميكاس جوتا،آرنولد كوانساه أبطال بريميرليج‏'‏‏

 

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس 

بهذه النتيجة يتصدر نادي ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 53 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسيتسلم ليفربول بعد صافرة نهاية مباراة اليوم، كأس الدوري الإنجليزي الذي حسمه في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

كما يتسلم محمد صلاح جائزتي هدافي وصانع ألعاب الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18.

ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس
محمد صلاح
محمد صلاح

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

محمد صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك كريستال بالاس

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