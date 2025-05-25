حمدي فتحي يتدرب في التتش استعداد للمشاركة مع الأهلي بكأس العالم للأندية

قال مصدر خاص داخل النادي الأهلي: إن حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة والمعار إلى الأحمر، خاض تدريبات فردية اليوم الأحد داخل ملعب مختار التتش استعدادًا للعودة إلى صفوف الأهلي خلال منافسات كأس العالم للأندية فقط.

ويواصل حمدي فتحي، لاعب وسط نادي الوكرة القطري، برنامجه البدني في القاهرة، تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأحمر بعد إنهاء الاتفاقات الرسمية بين الأطراف المعنية.

وكان الأهلي نجح في استعارة حمدي فتحي من نادي الوكرة لخوض منافسات كأس العالم للأندية مع الأحمر.

ويتأهب النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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