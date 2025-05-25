الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لضم أحدهما

يبحث نادي الزمالك تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل، في ظل سعي الإدارة لتكوين فريق قوي ومتوازن قادر على المنافسة على جميع البطولات.

وفي هذا الإطار، يفاضل مسؤولو القلعة البيضاء حاليًا بين الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمى مودرن سبورت، ومحمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت مصادر مطلعة أن الثنائي ينتهي عقدهما مع نادييهما بنهاية الموسم الجاري، ما يمنح الزمالك فرصة التعاقد مع أحدهما في صفقة انتقال حر دون تكبد أي مقابل مادي، وهو ما يتماشى مع السياسة المالية الحالية للنادي.

وتشهد أروقة الزمالك حالة من الانقسام حول الأفضل بين الحارسين، حيث يرى البعض أن عودة جنش ستكون مثالية نظرًا لتاريخه الطويل مع النادي وانتمائه الشديد للفريق، في حين يفضل آخرون التعاقد مع أبو جبل الذي يمتلك خبرات كبيرة، وسبق له التألق مع الزمالك في فترات سابقة، وخاصة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يُحسم الملف خلال الأيام المقبلة بناءً على رأي الجهاز الفني وحالة الحارسين الفنية والبدنية.

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