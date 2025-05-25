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رياضة

الإسماعيلي يقسو على الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز

الإسماعيلي والجونة،
الإسماعيلي والجونة، فيتو

انتهت مباراة الإسماعيلي والجونة بنتيجة 0/3 للدراويش، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

سجل عبد الرحمن الدح هدفين ومحمد خطاري أهداف الإسماعيلي في شباك الجونة في الدقيقة 45+1 و47 و88.

تشكيل الإسماعيلي ضد الجونة

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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