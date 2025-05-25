مجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، قطر 2025

أجريت اليوم الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.. وأسفرت عن المجموعات التالية:

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة (قطر 2025)

الأولى: قطر – إيطاليا – جنوب افريقيا - بوليفيا

الثانية: اليابان – المغرب – كالادونيا الجديدة – البرتغال

الثالثة: السنغال – كرواتيا – كوستاريكا – الإمارات

الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس - فيجي

الخامسة: إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر

السادسة: المكسيك – كوريا الجنوبية – كوت ديفوار – سويسرا

السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية - السلفادور

الثامنة: البرازيل – هندوراس – اندونيسا - زامبيا

التاسعة: أمريكا – بوركينافاسو – طاجيكستان - التشيك

العاشرة: باراجواي – أوزبكستان – بنما - أيرلندا

الحادية عشر: فرنسا – تشيلي – كندا - أوغندا

الثانية عشر: مالي – نيوزيلندا – النمسا - السعودية

48 منتخبا في مونديال الناشئين لأول مرة

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وتقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، كوريا الجنوبية

أفريقيا: مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.

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