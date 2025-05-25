الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل، بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات العثور على [جثةحفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 كتوبر.

وقالت الداخلية في بيانها: فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسلات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغامن أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس السبت.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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