محمد جمعة ينعي حفيد نوال الدجوي

نعى الفنان محمد جمعة “أحمد شريف الدجوي”، حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي، الذي أنهى حياته بطلق ناري بالوجه، عقب عودته من إسبانيا.

وكتب جمعة منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: “إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد شريف الدجوي في رحاب الله نسألكم الدعاء”.

يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة فيلم "شقو" مع عمرو يوسف، محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وشارك محمد جمعة في مسلسل "صلة رحم".

ومسلسل "صلة رحم" من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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