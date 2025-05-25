الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

إيران تدرس مقترح سلطنة ‎عمان لإزالة العقبات في المفاوضات مع واشنطن

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم الأحد: ندرس مقترحا قدمته سلطنة ‎عمان لإزالة العقبات في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن بروما

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن الجمعة الماضية، بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن في روما.

 

مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%

في حين، أكد ويتكوف أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

فيما ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.

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الولايات المتحدة سلطنة عمان وزير الخارجية الإيراني طهران وواشنطن روما اليورانيوم المخصب

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