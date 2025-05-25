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خارج الحدود

إيران: نتفاوض مع أمريكا بهدوء ولن نتنازل عن حقوق شعبنا

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد، إننا نتفاوض مع الولايات المتحدة بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح.. لسنا في عجلة من أمرنا ولا نسبب تأخيرا ونرغب برفع العقوبات سريعا ولن نتردد في تحقيق ذلك.

 

بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن بروما

وكان قد أعلن التلفزيون الإيراني، الجمعة الماضية، بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن في روما.

 

مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

 

الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%

في حين، أكد ويتكوف أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

فيما ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.

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