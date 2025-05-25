العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثمان ” حفيد نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وعليه آثار إصابات في ظروف غامضة داخل شقته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثمان حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه بمدينة 6 اكتوبر.. وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وهناك عثروا على جثة جفيد الدكتورة نوال الدجوي ملقاة على الأرض، وتبين من المعاينة الاولية أنه مصاب بطلق ناري، كما عثروا بجواره على السلاح الذى اطلقت منه الرصاصة التى أودت بحياة الدجوي الحفيد، وهو ما يرجح إقدامه على التخلص من حياته.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية بالجيزة، لإجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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