الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

نوال الدجوي
نوال الدجوي

 

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثمان ” حفيد نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وعليه آثار إصابات في ظروف غامضة داخل شقته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثمان حفيد نوال الدجوي داخل مسكنه بمدينة 6 اكتوبر.. وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وهناك عثروا على جثة جفيد الدكتورة نوال الدجوي ملقاة على الأرض، وتبين من المعاينة الاولية أنه مصاب بطلق ناري، كما عثروا بجواره على السلاح الذى اطلقت منه الرصاصة التى أودت بحياة الدجوي الحفيد، وهو ما يرجح إقدامه على التخلص من حياته.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية بالجيزة، لإجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفيد نوال الدجوي نوال الدجوي العثور على جثمان حفيد نوال الدجوي

مواد متعلقة

أقوال نوال الدجوي V.S أقوال حفيدها المتهم بسرقة الملايين (إنفوجراف)

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

التقرير الطبي لـ نوال الدجوي: قادرة على إدارة أموالها والتصرف فيها

الأكثر قراءة

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في جنازة شعبية مهيبة، الدقهلية تشيع جثمان الشيخ سيد سعيد (صور)

طوبة في الشنطة وفردة حذاء بالعمارة، قصة سقوط «طفلة دمياط» من الطابق الرابع تثير الحيرة

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية