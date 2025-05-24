أخبار الحوادث اليوم: الحبس سنة لـ متهمين في حادث حفل قصر البارون.. القبض على المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه.. وحريق ضخم بشركة الزيوت والصابون
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)
كشفت مديرية أمن القاهرة تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين، مما أسفر عن إصابة طالبين بمنطقة المقطم، وتم القبض على المتهمين.
الحبس سنة لـ متهمين في حادث حفل قصر البارون
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة متهمين في سقوط استاند بقصر البارون ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف القضائية
الميراث السبب، القبض على المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بشرخ بقاع الجمجمة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه حول الميراث فى الشرقية.
اندلاع حريق ضخم بشركة الزيوت والصابون بالمحلة، والحماية المدنية تتدخل بـ 10 سيارات إطفاء
اندلع حريق هائل، اليوم، داخل شركة الزيوت والصابون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على وجه السرعة، والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
فيديو يرصد الاعتداء على سيدة ببني سويف والأمن يكشف التفاصيل ويضبط المتورطين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة لواقعة سرقة والتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض في محافظة بني سويف.
مسن فقد زوجته وحفيدته في انفجار خط الغاز: مش قادر أعيش من غيرهم.. هموت قريب (فيديو)
في مشهد مأساوي مؤلم، روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات.
والد وعم «سما» ضحية انفجار خط غاز الواحات: المتهمون الحقيقيون خارج القفص.. والكارثة محصلتش فجأة (فيديو)
قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: “قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك”.
تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات لجلسة 31 مايو
قضت محكمة أكتوبر بتأجيل محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصا ومصرع 8 آخرين، لجلسة 31 مايو للاطلاع.
رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة
أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.
بينها جهاز 6 أكتوبر وإدارة المرور، دفاع أهالي ضحايا انفجار خط غاز الواحات يطالب بضم 4 جهات لقائمة المتهمين
تقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية.
وحشتيني يا ماما، والد محمد عصام أحد ضحايا انفجار خط غاز الواحات يكشف الكلمات الأخيرة له (فيديو وصور)
قال عصام، والد المهندس الشاب محمد عصام، أحد ضحايا حادث انفجار خط غاز الواحات، إن ابنه ظل يعاني من الحروق لمدة ستة أيام داخل مستشفى أهل مصر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابات شديدة غطت جسده بنسبة تجاوزت ٩٥٪.
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