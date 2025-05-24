أخبار الحوادث اليوم: الحبس سنة لـ متهمين في حادث حفل قصر البارون.. القبض على المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه.. وحريق ضخم بشركة الزيوت والصابون

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت مديرية أمن القاهرة تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين، مما أسفر عن إصابة طالبين بمنطقة المقطم، وتم القبض على المتهمين.

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة متهمين في سقوط استاند بقصر البارون ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف القضائية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بشرخ بقاع الجمجمة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه حول الميراث فى الشرقية.

اندلع حريق هائل، اليوم، داخل شركة الزيوت والصابون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على وجه السرعة، والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة لواقعة سرقة والتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض في محافظة بني سويف.

في مشهد مأساوي مؤلم، روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات.

قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: “قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك”.

قضت محكمة أكتوبر بتأجيل محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصا ومصرع 8 آخرين، لجلسة 31 مايو للاطلاع.

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 6720 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

تقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية.

قال عصام، والد المهندس الشاب محمد عصام، أحد ضحايا حادث انفجار خط غاز الواحات، إن ابنه ظل يعاني من الحروق لمدة ستة أيام داخل مستشفى أهل مصر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابات شديدة غطت جسده بنسبة تجاوزت ٩٥٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.