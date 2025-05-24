محافظ الشرقية: انتظام توريد القمح للشون والصوامع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م، بمحافظة الشرقية.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية، إن المحافظ قد أوضح أن ما تم توريده بالأمس بلغ٢٨٤٩ طنا و٧٤٢ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٥٦٣٥٠٦ أطنان و٢٤٠ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقلا وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 أفدنة) وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقول.

وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين إلى أن من شروط أماكن التخزين أنه يتم الاستلام بالصوامع ( المعدنية- الأسمنتية - الحقلية ) والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية وذلك لمعاينة الشون، وهم (مديرية التموين المختصة - وزارة التموين- هيئة سلامة الغذاء - الهيئة العامة للسلع التموينية - الجهات المسوقة التابعة لها الشونة ) وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح ) وذلك قبل بدء موسم التوريد لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.

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