الميراث السبب، القبض على المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي المتهم بالتعدي علي زوجة شقيقه بالضرب ، مما أسفر عن إصابتها بشرخ بقاع الجمجمة بسبب خلافات بينه وبين شقيقه حول الميراث فى الشرقية.

فيديو التعدي على سيدة بالضرب بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله (الشاكية الظاهرة بمقطع الفيديو "مصابة بشرخ بقاع الجمجمة") وبسؤالها اتهمت (شقيق زوجها) بالتعدى عليها بالضرب على رأسها باستخدام حجر وإحداث إصابتها المنوه عنها، لخلافات بينه وبين زوجها حول الميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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