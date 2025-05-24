قائمة المتهمين ونص أمر الإحالة في واقعة انفجار خط غاز الواحات

كشف أمر الإحالة وقائمة الاتهام الموجهة لـ 6 متهمين في حادث انفجار خط غاز بمنطقة الواحات، المنظورة اليوم أمام محكمة أكتوبر، والذي أسفر عن وقوع ضحايا وخسائر مادية جسيمة، تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين هم: «محمد. أ. ع. م»، و«عمر. أ. ص. ح»، و«محمد. و. ش. أ»، و«أحمد. ج. م. إ»، و«علاء. إ. ع. ر»، و«أحمد. م. ي. ص».

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد باشر المتهمون أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام – هو طريق الواحات – وهي إحدى المناطق التي كانت تخضع في ذلك الوقت لأعمال توريد الغاز الطبيعي.

وقد تمت تلك الأعمال دون وجود أي تخطيط مسبق أو تنسيق مع الجهات المختصة بمدّ وإمداد شبكات الغاز، ما اعتبرته النيابة العامة "سلوكا فوضويا يخالف القواعد الفنية والتنظيمية، وينم عن تقصير جسيم في أداء الواجبات الوظيفية".

وأشارت التحقيقات إلى أن غياب البرنامج الزمني والتنسيق الفني اللازم بين الجهات المنفذة لأعمال الحفر والجهات المسؤولة عن البنية التحتية للغاز الطبيعي، أدى إلى المساس المباشر بسلامة الشبكة، ممهدا لوقوع الحادث الكارثي الذي أودى بحياة أبرياء لا ذنب لهم.

وأكدت النيابة أن هذا الإهمال لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل يشكل جنحة يعاقب عليها القانون، إذ توافرت أركان الخطأ الجسيم المترتب عليه ضرر مميت، ما يضع المتهمين أمام مسؤولية جنائية كاملة وفقًا للقوانين المنظمة.

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