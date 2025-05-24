أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)

كشفت مديرية أمن القاهرة تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين، مما أسفر عن إصابة طالبين بمنطقة المقطم، وتم القبض على المتهمين.

فيديو مشاجرة طفل المرور بالمقطم

وكانت قد رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة.

مشاجرة طفل المرور بالمقطم

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "اثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها.

القبض علي طفل المرور

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى طفل المرور والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



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