السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)

الشهير بطفل المرور،
الشهير بطفل المرور، فيتو

كشفت مديرية أمن القاهرة تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين، مما أسفر عن إصابة طالبين بمنطقة المقطم، وتم القبض على المتهمين.

 

فيديو مشاجرة طفل المرور بالمقطم

وكانت قد رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة.

مشاجرة طفل المرور بالمقطم

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "اثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها.

القبض علي طفل المرور

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى طفل المرور والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طفل المرور القبض على طفل المرور تحقيقات طفل المرور ابن المستشار في المقطم قضية أبن المستشار مشاجرة طفل المرور بالمقطم مشاجرة طفل المرور فيديو مشاجرة طفل المرور بالمقطم فيديو مشاجرة طفل المرور

مواد متعلقة

"طفل المرور" في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لاتهام "ابن المستشار" في واقعة الاعتداء على طالب المقطم (إنفوجراف)

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم بهدف أمام حرس الحدود بالشوط الأول

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف حقيقة توقعات 25 مايو 2025 (فيديو)

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

أمن القاهرة يكشف تفاصيل مشاجرة طفل المرور وآخرين بالمقطم (فيديو)

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مناسك الحج "أحكام وأسرار"، وزير الأوقاف السابق يوضح معنى التلبية وتمامها

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

المزيد
الجريدة الرسمية