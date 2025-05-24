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حوادث

اندلاع حريق ضخم بشركة الزيوت والصابون بالمحلة، والحماية المدنية تتدخل بـ 10 سيارات إطفاء

اطفاء حريق
اطفاء حريق

اندلع حريق هائل، اليوم، داخل شركة الزيوت والصابون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية على وجه السرعة، والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل الشركة الواقعة في نطاق دائرته.

الحماية المدنية تتدخل بـ10 سيارات إطفاء

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، التي أثارت حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة المجاورة.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، فيما لا تزال جهود الإطفاء مستمرة حتى الآن.

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حريق حريق شركة المحلة الكبري الحماية المدنية مديرية أمن الغربية

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