السبت 24 مايو 2025
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حوادث

الحبس سنة لـ متهمين في حادث حفل قصر البارون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة متهمين في سقوط استاند بقصر البارون ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف القضائية

كشف التقرير الطبي لمصابي حادث سقوط استاند بحفل داخل حديقة قصر البارون أن إصابتهم تتنوع بين جروح وخدوش وكدمات واشتباه كسور وتم عمل الإسعافات اللازمة اليهم داخل مستشفى هليوبوليس.

والمصابون هم: أحمد. ع ١٥سنة، وبلال. س٢٠ سنة، ومحمود. ز ٣٣ سنة، ونور. م ٢٥ سنة، ومحمد. ا ٢٩ سنة، وعمرو. ع ٢٠ سنة، وأحمد. ع ٢٩ سنة، وآية. د ٣٥ سنة، وحسناء. ا ٣٠ سنة، والذين تم نقلهم للمستشفيات.


وتبين من المعاينة أن الاستاند كان بحديقة قصر البارون، ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وعرضه 40 مترا مثبت عليه الإضاءات الخاصة بالحفل وسقط أثناء الحفل.

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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