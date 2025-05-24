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حوادث

فيديو يرصد الاعتداء على سيدة ببني سويف والأمن يكشف التفاصيل ويضبط المتورطين

فيديو يرصد الاعتداء
فيديو يرصد الاعتداء على سيدة ببني سويف.. والامن يكشف التفا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف  ملابسات  مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة لواقعة سرقة والتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض في محافظة بني سويف.

فيديو يرصد  الاعتداء على سيدة ببني سويف

 

وتبين بالفحص أن الواقعة تعود لتاريخ 11 من الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى السيدات (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة القسم)، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من قبل شخصين (لهما معلومات جنائية) أثناء استقلالها مركبة "توك توك"، حيث استوقفها المتهمان مستقلين مركبة مماثلة، وتعديا عليها بالضرب، مما أدى إلى إصابتها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما.

 

 

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وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. 

وبمواجهتهما، اعترف أحد المتهمين بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات أسرية سابقة مع المجني عليها، نافيًا في الوقت ذاته قيامه بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن النيابة العامة محافظة بني سويف وزارة الداخلية

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