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الداخلية: إطلاق المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة غدا

الداخلية: غدا.. إطلاق
الداخلية: غدا.. إطلاق المرحلة الـ27 من مبادرة "كلناواحد" لتو

 تنطلق غدا الأحد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية شهر يونيو المقبل،؛ وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

الداخلية: غدا.. إطلاق المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة 

 وتستهدف المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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 وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، لافتة إلى أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى، وموردي اللحوم والخضار والفاكهة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، فضلًا عن الزيادة الاستثنائية في أعداد المنافذ؛ لتصبح 2633 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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