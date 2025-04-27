الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

إخلاء سبيل صاحب الشركة المنظمة لحفل البارون وحبس اثنين آخرين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل صاحب الشركة المنظمة للحفل الذي شهد سقوط استاند بقصر البارون مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وأمرت بحبس متهمين اثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيق. 

كشف التقرير الطبي لمصابي حادث سقوط استاند بحفل داخل حديقة قصر البارون أن إصابتهم تتنوع بين جروح وخدوش وكدمات واشتباه كسور وتم عمل الإسعافات اللازمة اليهم داخل مستشفى هليوبوليس.

والمصابين هم: أحمد. ع ١٥سنة، وبلال. س٢٠ سنة، ومحمود. ز ٣٣ سنة، ونور. م ٢٥ سنة، ومحمد. ا ٢٩ سنة، وعمرو. ع ٢٠ سنة، وأحمد. ع ٢٩ سنة، وآية. د ٣٥ سنة، وحسناء. ا ٣٠ سنة، والذين تم نقلهم للمستشفيات.

وتبين من المعاينة أن الاستاند كان بحديقة قصر البارون ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار وعرضه 40 مترا مثبت عليه الإضاءات الخاصة بالحفل وسقط أثناء الحفل.

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

و بالفحص تبين إصابة 9 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.


وتجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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